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القبض على متهم بنحر فرد من أسرته ومنتحل صفة قاضٍ ببغداد وديالى

Category: أمـن

Date: 2022-04-27T10:22:34+0000
القبض على متهم بنحر فرد من أسرته ومنتحل صفة قاضٍ ببغداد وديالى

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد وديالى، يوم الأربعاء، القبض على متهم بالقتل العمد، وآخر انتحل صفة قاض.

وذكرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام المنصور، ألقت القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة قاض، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

فيما أوضحت مديرية مكافحة إجرام ديالى، في بيان ورد للوكالة، أن "مفارز إجرام المحافظة ألقت القبض على قاتل ارتكب جريمته المروعة من خلال (نحر) أحد أفراد أسرته بسبب خلاف عائلي، حيث تم توقيفه وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل".

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