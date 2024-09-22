القبض على متهم بقتل فتاة شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاحد، إلقاء القبض على متهم "بالقتل العمد" وضبط بحوزته مواد مخدرة في منطقة "حي أور" شمال شرق العاصمة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود أحد المطلوبين للقضاء بجريمة القتل العمد، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسند بجهد استخباري مميز من الوكالات والاجهزة الاستخبارية، والانتقال إلى المكان المحدد".

وأضاف أنه "بعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث وتطويق دار المتهم تم اعتقاله وضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة، وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات، دراجة نارية، وذلك في منطقة حي اور بجانب الرصافة، وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وفي ذات السياق؛ ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن المتهم مشترك بجريمة قتل فتاة تولد 2005 بشهر نيسان الماضي.