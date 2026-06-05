القبض على متهم بـ"سرقة" صندوق تبرعات أحد الجوامع في الرمادي

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، يوم الجمعة، إلقاء القبض على متهم بـ "سرقة مبلغ مالي" من صندوق التبرعات في أحد الجوامع ضمن منطقة الورار، غربي مدينة الرمادي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة الملعب تمكنت من اعتقال المتهم (ع.ط.ع.ا) خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث.

وأضافت أن إجراءات المتابعة والتحري، مدعومة بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، أسفرت عن تحديد هوية المتهم ومكان وجوده، ليتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت القيادة، إلى توقيف المتهم وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.