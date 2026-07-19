القبض على متهم بـ"التحرش والاعتداء الجنسي" على فتيات قاصرات في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخص متهم بـ"التحرش" ومحاولة "الاعتداء الجنسي" بنات قاصرات في قضاء الحويجة، بعد عملية تعقب وتحريات استمرت لعدة أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات ومعلومات تفيد بقيام شخص مجهول يستقل دراجة نارية بالتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة".

وأضاف أن "فريقاً أمنياً مشتركاً باشر بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه به ومكان تواجده".

وأشار المصدر إلى أن "الفريق تمكن من إلقاء القبض على المتهم"، مبيناً أن "الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية بالأفعال المنسوبة إليه، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للقانون".