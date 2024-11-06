القبض على متهم بحادثة قتل ضابط في "نهروان بغداد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على متهم بحادثة قتل ضابط في الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات أمس الثلاثاء في منطقة النهروان جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على متهم بقتل الضابط برتبة مقدم في الشرطة الاتحادية"، مبيناً أن "المتهم اعترف صراحة بإطلاق النار من سلاح نوع كلاشنكوف باتجاه مفارز الشرطة الاتحادية".

وأشار المصدر إلى "تسليم المتهم إلى مكافحة إجرام النهروان"، موضحاً أن "الملقى القبض عليه ليس المتهم الرئيسي، بل كان مشتركاً مع المتهم الرئيسي".

وأفاد مصدر أمني في بغداد، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل آمر فوج في الشرطة الاتحادية خلال اشتباك مسلح مع مطلوب للقضاء في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة.