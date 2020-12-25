القبض على متهم بجريمة خطف وقتل احد المواطنين في كركوك

شفق نيوز/ ألقت مفارز الاستخبارات في محافظة كركوك، القبض على متهم بجريمة اختطاف وقتل أحد المواطنين، بعد أيام من تنفيذ الجريمة. وقالت مديرية الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتاريخ 13كانون الأول 2020 حدثت جريمة تسليب وخطف مواطن في احد احياء محافظة كركوك، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات للوصول الى منفذ الجريمة. وبينت أنه بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات، تم القاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة بكمين نصب له في مركز محافظة كركوك. وأشارت المديرية الى ان المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه باستدراج المجنى عليه وقتله بإطلاق النار بواسطة مسدس وسلبه وسرقة عجلته ورمي جثته في حفرة قريبة من الشارع الرئيسي لمنطقة ليلان.