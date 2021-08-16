القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية و14 آخرين في عدة محافظات

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الرصافة من إلقاء القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالأعضاء البشرية.

وأضاف بيان لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المتهم "دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر لينال جزائه العادل".

وأشار البيان؛ الى ان"مفارز مكتب مكافحة أجرام الحرية ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الحرية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

ومن جهة اخرى؛ القبض على (13) متهما بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي في (كربلاء و ميسان والديوانية وديالى و المثنى) وفقا للبيان.