القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني وآخر بالشروع بالقتل في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل، يوم الأحد، من متابعة أحد المتهمين باشلروع بالقتل، فيما أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد اِعْتِقالٌ عدد من المُتَّهَمَيْن وفق مواد قانونية مختلفة بينهم تاجر مواد ْمُخَدَّرَة في مختلف قواطع المسؤولية.

وذكر بيان لمديرية مكافحة إجرام بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بعد توفر معلومات حول قيام أحد الأشخاص بالشروع بقتل احد المواطنين وسرقة مبلغ قدره (٢٧٠٠ دولار أمريكي)، تمكنت قوة من مكافحة الاجرام من القبض عليه.

وأضاف البيان؛ أن قوة أخرى من مكتب مكافحة اجرام الكاظمية، قامت بإلقاء القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات وإيداعه التوقيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أيضا وتقديمه الى القضاء لينال جزائه العادل.

من جهتها اعلنت قيادة عمليات بغداد؛ استمرار فرقة المشاة الحادية عشر بتامين الحماية لـ (64) مركز انتخابي.

وأضاف البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية شرق بغداد، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة والصادر بحقهم مذكرات قبض من المحاكم العراقية.

واشار إلى تمكن قواتها الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن مناطق شرقي بغداد، بينهم متهم بالسرقة وثلاثة متهمين أطراف مشاجرة في منطقة جسر ديالى جنوب بغداد.

ولفت إلى تمكن الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال (11) متهم وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بتجارة المواد المخدرة عثر في بيته على كمية من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها مع قداحة واداة قص وميزان الكتروني يستخدم لوزن المخدرات ومسدس صوتي في جانب الكرخ.

وفي السياق ذاته؛ واصلت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تمكنت من ضبط بندقية AK واحدة و(٧) مسدسات غير مرخصة و(3) غم من مادة الكريستال المخدرة، و(49) حبة مخدرة، و(٤) أجهزة لتعاطي المخدرات، و(٤) مسدسات غير مرخصة مع (83) اطلاقة عتاد مختلفة الأحجام والأنواع، فضلا عن ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثبوتية فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة وفقا للبيان.