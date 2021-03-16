القبض على متهم باستهداف أرتال التحالف الدولي في البصرة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أحد المتهمين بالتفجيرات التي تستهدف إمدادات التحالف الدولي في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية تمكنت من اعتقال احد المتهمين باستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي في محافظة البصرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتتعرض إمدادات وأرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في العراق، إلى استهداف بالعبوات الناسفة على الطريق الدولي الذي يبدأ من محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، مروراً بالمحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، وصولاً إلى جنوبي بغداد، وانتهاء بمحافظة الأنبار.

ويوم أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني مسؤول بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش لإستهداف بتفجير في محافظة بابل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا تابعا للتحالف الدولي على طريق بابل السريع دون اصابات تذكر.