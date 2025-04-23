القبض على متهمين في محافظتين بعد اشتباك "عنيف" مع أحدهما (فيديو)

شفق نيوز/ اعتقلت القوات الأمنية في محافظة ميسان، يوم الأربعاء، متهما بقتل موظف في شركة نفط، فيما دخلت قوة أمنية في ذي قار باشتباك عنيف مع متهم قبل أن تتمكن من اعتقاله.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقيات الاتحادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) تمكت من الوصول الى المتهم الذي قام بقـتل مواطن يعمل في شركة نفط ميسان بواسطة آلة حادة في وقتٍ سابقٍ".

وأضافت "حيث تمكنت من تحديد هويته ومحل إقامته وإلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، ولدى التحقيق معه اعترف صراحة قيامه بهذه الجريمة".

وفي ذي قار، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة قضائي الشطرة والدواية شمال محافظة ذي قار، نفذت واجبا في منطقة الزغيبي الواقعة بين القضائين، لاعتقال أحد المطلوبين الخطرين، واثناء تنفيذ القبض، تحصن المتهم بمدرسة المنطقة، وقد تعرضت القوة إلى اطلاق نار كثيف من ذوي المطلوب".

وتابع "وبعد تدخل قوات ساندة وتطويق المدرسة من الخارج، وبعد اشتباك مسلح دام لساعة، تمكنت القوة من اقتحام المدرسة والقاء القبض على المطلوب وهو في الأربعينيات من عمره ومطلوب بعدة دعاوى قتل وإرهاب".