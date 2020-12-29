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القبض على متهمين بكتابة شعارات إرهابية لمنع "عوائل داعش" من العودة

Category: أمـن

Date: 2020-12-29T12:37:31+0000
القبض على متهمين بكتابة شعارات إرهابية لمنع "عوائل داعش" من العودة

شفق نيوز/ أثارت عبارات موالية لتنظيم داعش الإرهابي، كتبت على جدران المنازل، الفزع لدى سكان إحدى القرى جنوبي مدينة الموصل.

في حين تمكنت القوات الأمنية من القبض على ناشري الشعارات بعد التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية اعتقلت شخصين داخل قرية الامام غربي التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل بعد قيامهما بكتابة عبارات مناصرة لتنظيم الدولة مثل "دولة الإسلام باقية وسنعود، مشيرا إلى أن الاجهزة الاستخبارية استطاعت القبض عليهم بعد التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر؛ أن هذا الفعل تسبب بصدمة كبيرة داخل القرية والتي تعد من أكبر القرى في الناحية

وبين المصدر الأمني؛ أن أحد الذين كتبوا العبارات لديه شقيق في تنظيم داعش والثاني لديه أخ مفقود بعد أن اختطفه التنظيم.

ولفت المصدر؛ إلى أن المتهمين قالا في الاعتراف انهم كتبوا هذه العبارات بتعمد لكي يثيرون الرأي العام في القرية والمنطقة بصورة عامة من أجل منع عوائل عناصر التنظيم من العودة خصوصاً بعد القرار الأخير باغلاق المخيمات والتي اجبرت فيها الحكومة العراقية الاف العوائل على المغادرة تحت عنوان "العودة الطوعية".

وأكد المصدر، أن هذا التبرير لن ينفع المتهمين، وسيتم عرضهم على القضاء والادلة ثابتة على قيامهم بهذا الفعل، وسواءً كانا مناصرين للتنظيم أم كانت غايتهما صادقة فهذا التصرف سيجعلهما يقضيان ما تبقى من حياتهما خلف القضبان.

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