القبض على متهمين بالإرهاب قتلا منتسباً أمنياً والقضاء يصدر أحكاماً بالإعدام والسجن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب لقتلهما منتسباً أمنياً وإصابة ثلاثة آخرين في بغداد، فيما أصدر القضاء أحكاماً بالإعدام والسجن على أربعة من المدانين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين عن حادث إرهابي بتاريخ 31/1/2014 أدى إلى استشهاد منتسب وإصابة ثلاثة آخرين ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".

وأضافت "تمت عملية القبض بعد أن توافرت معلومات لدى المفارز عن تواجد المتهمين ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لينالا جزاءهما العادل".

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة انتحال شخصية أحد ورثة مالك عقار.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين أقدموا على جريمة التزوير من خلال انتحال شخصية أحد ورثة مالك عقار واستبدالها بصفة غير صحيحة بقصد تحريف الحقيقة في معاملة نقل ملكية عقار".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 289 وبدلالة المادة 287 /2/د وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

كما أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى العصابات الارهابية، أقدم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الحلة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء أن "الإرهابي قام بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل مديرية نجدة بابل في مدينة الحلة شارع 40، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الأبرياء عام 2011 بدوافع إرهابية".