القبض على متهمين بالاعتداء على طبيب في ديالى واعتقال 26 أجنبياً ببابل

شفق نيوز- ديالى/ بابل

أعلنت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على جميع المتهمين في حادث الاعتداء على طبيب أسنان في قضاء المقدادية، فيما اعتقلت شرطة بابل 26 أجنبياً مخالفين لشروط الإقامة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على جميع المتهمين في حادث الاعتداء على طبيب الأسنان حذيفة محمد عبد الله".

واكتفت القيادة بهذا القدر من التفاصيل في حين نوهت إلى أنه "سيتم نشر التفاصيل الكاملة لاحقًا".

وكان مصدر أمني في ديالى، قد أفاد يوم أمس الثلاثاء، بإصابة طبيب بكسور وجروح إثر اقتحام عيادته من قبل ثلاثة ملثمين في قضاء المقدادية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن طبيباً يدعى "حذيفة محمد" تلقى إصابات بالغة نتيجة اقتحام عيادته من قبل ملثمين، مشيراً إلى نقله لمستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم تقديم شكوى ضد شخص اتهمه الطبيب بالوقوف وراء الحادثة.

ووفق المصدر الأمني، فإن الحادث ناجم عن خلافات شخصية.

وفي خبر منفصل، أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على 26 مخالفاً لشروط الإقامة في عملية نوعية في قضاء المحاويل.

وقال إعلام قيادة شرطة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية نفذت عملية ميدانية واسعة أسفرت عن إلقاء القبض على 26 شخصاً من جنسيات أجنبية مختلفة بعد ثبوت مخالفتهم لشروط الإقامة".

وبين أن "العملية جاءت عقب ورود معلومات دقيقة عن وجود عمالة أجنبية غير نظامية تعمل في إحدى الشركات المحاذية لطريق المرور السريع في قضاء بالمحاويل، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، شُكّل فريق عمل ميداني برئاسة مدير قسم شرطة المحاويل، مدعوماً بمفارز من مركز الشرطة المختص والفوج التكتيكي وقوات طوارئ القسم".