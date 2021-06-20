القبض على متهمين اعترفا بقتل مدني وسلب أمواله في أيمن الموصل

شفق نيوز / اعتقلت مديرية مكافحة إجرام نينوى، مساء الأحد، متهمين اثنين في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "المتهمين الاثنين ألقي القبض عليهما في منطقتين متفرقتين بالجانب الايمن من المدينة، واعترفا بقتل مدني وسرقة أمواله في حاوي الجوسق بالقرب من مطار الموصل في الجانب الايمن من المدينة".

وكان مصدر أمني، قد أفاد أمس السبت، بالعثور على جثة رجل مقتول داخل سيارته في المنطقة المذكورة.

ووفقاً لعائلة الضحية فإن (عبد الله صديق) كان قد اختفى قبل يومين، قبل أن يتم العثور على جثته في المكان آنف الذكر.