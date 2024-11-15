القبض على متهمين اثنين سرقا 20 مليون دينار من منزل في ديالى

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مكافحة اجرام ديالى (شعبة الخالص) اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين سرقا مبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان السرقة تمت من أحد المنازل في قضاء الخالص وبعد التحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض عليهما بوقت قياسي.

واشار البيان إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 443 من قانون العقوبات العراقي.

وفي العاصمة بغداد، لقى شاب تولد 1996 مصرعه نتيجة سقوط سقف احد افران الصمون عليه.

وابلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن الحادث وقع أثناء عملية الترميم بالقرب من السوق الصغير ضمن منطقة الحسينية شمالي العاصمة.

ولفت البيان؛ إلى أنه تم انتشال الجثة ونقلها الى الطب العدلي كأجراء اصولي.