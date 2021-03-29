القبض على متهمين اثنين بإطلاق النار على منزل مدير تقاعد ميسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ميسان، يوم الاثنين عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بإطلاق النار على منزل مدير تقاعد المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قوة من قسم شرطة حطين بمشاركة مفارز شرطة النجدة بالإضافة الى مفارز فوج طوارئ ميسان الأول، تمكنت من القبض على متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لقيامهما بإطلاق النار على منزل مدير دائرة تقاعد ميسان.

وأضاف البيان أنه تمت عملية إلقاء القبض بعد التعرف عليهما وملاحقتهما بعدة أماكن وفق معلومات دقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصولياً.