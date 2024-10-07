القبض على متهمين اثنين بالقتل العمد في "مشاجرة مسلحة" جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين "بالقتل العمد" في منطقة "ابو دشير" جنوبي العاصمة وذلك بوقت قياسي، حسب تأكيدها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة وإطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الالية شرطة اتحادية، والانتقال الى مكان الحادث وتطويقه".

ولفتت إلى أنه بعد تطويق المكان "تبين وجود مشاجرة بالأسلحة وقتل أحد أطراف الشجار نتيجة إطلاق نار، وبعد التحري وجمع المعلومات تم كشف موقع الجناة وإلقاء القبض عليهما في منطقة ابو دشير، وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

وأخبر مصدر أمني في وقت سابق وكالة شفق نيوز، أن "مسلحاً فتح نيران سلاحه باتجاه شخص ضمن منطقة (أبو دشير) التابعة لقضاء الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتله في الحال".