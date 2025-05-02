القبض على متهمين اثنين باغتصاب طفل ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة السبت، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اثنين من المتهمين في قضية اغتصاب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة بغداد، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق الجريمة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "العملية نُفذت بإشراف مباشر من اللواء شعلان، قائد شرطة بغداد – الرصافة، وتمكنت القوات من تحديد مكان تواجد المتهمين والقبض عليهما خلال مدة وجيزة لم تتجاوز 15 دقيقة من ظهور الفيديو".

وأشار المصدر إلى أن "المتهمين أُودِعوا التوقيف وفق الإجراءات الأصولية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات القانونية بحقهم".