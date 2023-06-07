في بغداد .. القبض على متهمة بقتل زوجها وحرق جثته بالاتفاق مع عشيقها

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الأربعاء، بأن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قتلت زوجها بالاشتراك مع عشيقها وحرقت جثتة ضمن منطقة البياع في بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن عملية القبض بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع عن وجود جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تشكيل فريق والانتقال إلى محل الحادث.

وأوضح البيان أنه بعد التحري وجمع المعلومات وجهد مميز أثمر عن إلقاء القبض على المتهمين ولدى إجراء التحقيق معهما انهارت زوجة المجني عليه واعترفت صراحة بقتل زوجها وحرق جثته بالاتفاق مع عشيقها.

وتابعت المديرية في بيانها، أنه دونت اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.