القبض على متسللين وضبط أكداس من ‏العتاد في نينوى وديالى

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، عن إلقاء القبض ‏على متسللين وضبط أكداس من العتاد في محافظتي نينوى ‏وديالى.‏

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في ‏محافظة نينوى، "وبعد متابعة استخبارية واستحصال الموافقات ‏القضائية، تم إلقاء القبض على عدد من المتسللين ‏الأجانب بعد دخولهم الأراضي العراقية بصورة غير قانونية ‏ووصولهم إلى مدينة الموصل، حيث جرى توقيفهم وفق أحكام ‏قانون الإقامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".‏

وأضاف أن "مفارز الأمن الوطني في نينوى نفذت واجباً نوعياً ‏في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، وذلك ‏وفق أحكام المادة 37 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متهمين".‏

وأوضح الجهاز، أن عناصره في محافظة ديالى "وبناءً على ‏معلومات استخبارية، تم من العثور على كدس عتاد من ‏مخلفات التنظيم الإرهابي داعش في منطقة الندا بقضاء بلدروز، ‏ضمّ 25 قذيفة هاون عيار 60ملم، و19 صاروخاً كبير ‏الحجم، إضافة إلى 3 عبوات ناسفة، وجرى ضبطها وإتلافها ‏أصولياً من قبل الجهات المختصة".‏