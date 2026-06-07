القبض على متسللين وضبط أكداس من العتاد في نينوى وديالى
شفق نيوز- بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على متسللين وضبط أكداس من العتاد في محافظتي نينوى وديالى.
وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في محافظة نينوى، "وبعد متابعة استخبارية واستحصال الموافقات القضائية، تم إلقاء القبض على عدد من المتسللين الأجانب بعد دخولهم الأراضي العراقية بصورة غير قانونية ووصولهم إلى مدينة الموصل، حيث جرى توقيفهم وفق أحكام قانون الإقامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
وأضاف أن "مفارز الأمن الوطني في نينوى نفذت واجباً نوعياً في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، وذلك وفق أحكام المادة 37 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متهمين".
وأوضح الجهاز، أن عناصره في محافظة ديالى "وبناءً على معلومات استخبارية، تم من العثور على كدس عتاد من مخلفات التنظيم الإرهابي داعش في منطقة الندا بقضاء بلدروز، ضمّ 25 قذيفة هاون عيار 60ملم، و19 صاروخاً كبير الحجم، إضافة إلى 3 عبوات ناسفة، وجرى ضبطها وإتلافها أصولياً من قبل الجهات المختصة".