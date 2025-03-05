القبض على متاجر بـ"العملة الأثرية" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن القبض على متاجر بالعملة النقدية الأثرية وبجوزته 90 قطعة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيهات مدير عام أمن الأفراد في الوزارة، بتفعيل الدور الرقابي ومن خلال المتابعة المكثفة ووفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية والأمن في محافظة صلاح الدين وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على متهم يتاجر بالعملة النقدية الأثرية".

وأضافت أنه "تم القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته 90 قطعة نقدية معدنة مختلف الأحجام"، مبينة "تم عرض أوراقه التحقيقية على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 45 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002".