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احدهم بحوزته مليونا حبة.. الاطاحة بمتاجري ومتعاطي مخدرات في اربع محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-08-15T06:07:19+0000
احدهم بحوزته مليونا حبة.. الاطاحة بمتاجري ومتعاطي مخدرات في اربع محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، بأن المديرية العامة للاستخبارات والأمن القت القبض على متاجرين ومتعاطين للمواد المخدرة في محافظات بابل والمثنى والنجف، في حين أعلنت شرطة الانبار القبض على تاجر مخدرات بحوزته مليونا حبة اثناء محاولته ادخالها للمحافظة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات)، وذلك من خلال تواجدهم في احدى مناطق قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، اذ تم تسليمهم الى الجهات المعنية لاكمال أوراقهم التحقيقية".

وفي السياق ذاته، أضاف البيان،  أن "ممارسة امنية نفذتها مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل وبالتعاون مع شعبة شؤون مخدرات الحلة بمنطقة الجمجمة بمركز مدينة الحلة اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تستخدم في عملية التعاطي، بالاضافة الى رمانة يدوية واعتدة اخرى مختلفة"، مشيرة الى  "احالتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة".

وأوضح البيان، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن النجف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على احد مروجي وتجار المواد المخدرات بمحافظة النجف"، لافتا الى أن "القبض جاء بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرة قبض وتحري وفق المادة (٢٨مخدرات) من قانون العقوبات".

من جانبها اعلنت قيادة شرطة الانبار، عن تنفيذ عمليةٍ نوعيةٍ استباقية من قبل قسم مكافحة اجرام الانبار/ مكتب اجرام الرمادي اسفرت عن الاطاحة  بتاجر للحبوب والسموم المخدرة في قضاء الرمادي.  

وفي التفاصيل بينت، أن مفارز اجرام الرمادي تمكنت من القبض على المتهم (أ.م.د.ر) في قضاء الرمادي منطقة الخمسة كيلو وبحوزته (٠٠٠.٠٠٠ ٢) مليونين حبه مخدره بالجرم المشهود  داخل عجلته  نوع تريله، لافتة الى أنه كان يروم ادخالها وبيعها من اجل تفسخ القيم والعادات لدى شباب المحافظة .

 

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