القبض على لص اقتحم داراً وطعن صاحبها بالسكين في الأعظمية ببغداد

شفق نيوز/ ألقت قوة من مكافحة الإجرام، يوم السبت، القبض على متهم أثناء محاولته السطو المسلح على أحد المنازل في العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر من مكافحة اجرام بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز مكتب الاعظمية لمكافحة الإجرام التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم أثناء محاولته السطو المسلح على دار في منطقة الاعظمية وسط العاصمة بغداد. وأضاف البيان أن عملية إلقاء القبض تمت بعد ملاحظة المتهم أثناء دخوله ورؤيته من قبل صاحب الدار وقيامه بالصراخ والتشابك فيما بينهما ما دفع المتهم للقيام بطعنه مع ابنته بآلة حادة (سكين) كان يحملها المتهم معه،.

وتابع البيان؛ أنه لدى استنجاد المواطنين، توجه ابطال مكافحة اجرام بغداد على الفور الى محل الحادث وتمكنوا من ضبط المتهم داخل الدار والقبض عليه متلبسا بالجريمة، وأشار إلى أنه ضبط بحوزته ايضا (سلاح الجريمة نوع سكين عدد /2 ) اضافة الى عدة يدوية لكسر الباب الخارجي مع كفوف يدوية).