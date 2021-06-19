القبض على أكثر من 100 متهم بمواد "إرهابية" وجنائية في 7 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت تشكيلات وزارة الداخلية، يوم السبت، عن إلقاء القبض على 102 من المتهمين بجرائم "إرهابية" وجنائية من بينها القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات والاعضاء البشرية في سبع محافظات.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من اللواء 42 في فرقة المشاة الحادية عشر وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، القت القبض على متهم وفق المادة (4/1 إرهاب) في منطقة الأعظمية.

واضافت ان قوة من اللواء الأول في الفرقة الأولى شرطة اتحادية، القت القبض على متهم آخر وفق المادة (4/1 إرهاب) في منطقة الزنبرانية بناحية الرشيد جنوبي شرق بغداد، مشيرة الى ان قوة من اللواء 22 في فرقة المشاة السادسة فككت عبوة ناسفة عبارة عن (جلكانين) مملوءة بمادة الـ(C4) شديدة الانفجار، من مخلفات عناصر داعش في منطقة البوعلوان شمالي بغداد.

وأشارت الى ان القوات الأمنية القت القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في مناطق الدولعي، والحسينية، وسبع قصور، فيما ألقي القبض على متهم بالقتل العمد في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، الى جانب القبض على أربعة من مروجيّ ومتعاطيّ المخدرات، في مدينة الصدر، والكرادة، وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وأجهزة وأدوات تعاطي المخدرات.

من جانبها، أعلنت مديرية شرطة النجدة في بغداد، عن القبض على شخص بحوزته مسدس قام بإطلاق النار في الهواء مما ادى لترويع المواطنين ضمن منطقة شارع فلسطين، وكذلك القبض على شخص بحوزته مادة مخدرة نوع (كرستال) وجهاز لتعاطي للمخدرات ضمن طريق محمد القاسم السريع.

وبينت انه تم القبض على شخص ينتحل صفة ضابط ضمن منطقة المنصور، والقبض على شخص آخر في منطقة شارع فلسطين قام بابتزاز فتاة الكترونياً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما القي القبض على عدد من المتسولين والمخمورين.

الى ذلك، أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد، بأن مكتب مكافحة اجرام حي العامل ألقى القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم دراجة مسروقة مع مفاتيح تشغيل متعددة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات سرقة لدراجات نارية ودراجات (تك تك) ليتم تدوين أقوالهم وتصديقها قضائيا.

من جانب آخر القت مفارز قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الرصافة، القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وبيعها، وتمت عملية القبض هذه بعد توافر معلومات عن المتهم، وبعد التحري وتفعيل المصادر تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة (17) من قانون زراعة الاعضاء البشرية.

وضمن عمليات مطاردة واعتقال عناصر داعش، اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ان مفارزها ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت القبض على ١٠ من المطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لتنظيم داعش كخلايا نائمة في محافظة كركوك، كما يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر اسناد بما يسمى قاطع كركوك.

وبينت انه تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

بدورها اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، ان مفارز مراكز قسم شرطة قضاء الميمونة، القت القبض خلال الأيام القليلة الماضية على 36 مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة أبرزها جرائم الشروع بالقتل والتهديد والايذاء والاعتداء وحيازة الأسلحة غير المرخصة.

وعلى صعيد متصل، تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، خلال حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، من القاء القبض على اربعة متهمين بمواد قانونية مختلفة في أنحاء المحافظة واودعتهم التوقيف، فيما تمكنت مفارز قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على متهمين اثنين من المتعاطين للمواد المخدرة في قضائي بلد والعلم وفق المادة (٣٢ مخدرات )وتم ايداعهما للتوقيف.

وفي سياق مكافحة المخدرات أيضاً، اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن القبض على ثلاثة متهمين في ذي قار، ومتهمين اثنين في نينوى، ومتهم في كل من البصرة، وواسط، وكركوك، والانبار، وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة إضافة إلى قنبلة يدوية ومشروبات كحولية، لتتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28، و32) مخدرات.

وفي واسط، نفذت مفارز قيادة شرطة محافظة واسط حملة امنية للحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ اوامر القبض الصادرة من المحاكم وتعزيز الامن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية، حيث تمكنت من القاء القبض على ٣٣ متهما وفق مواد قانونية مختلفة، وعدد من المخالفين للقانون.