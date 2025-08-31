القبض على "كابتن شهد" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالقبض على "كابتن شهد"، بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة مروة محمود زكي".

وأضاف أن "زكي، ملقبة بكابتن شهد".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت قبل يومين، اعتقال التيكتوكر"يوسف لاز" بتهمة المحتوى الهابط.

وذكر مصدر في الداخلية، لوكالة شفق نيوز، أن "حكما صدر على التيكتوكر المدعو (يوسف لاز) بالحبس لمدة أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".