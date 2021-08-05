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القبض على قيادي في داعش نفذ هجمات على مواطنين في بابل

Category: أمـن

Date: 2021-08-05T09:24:04+0000
القبض على قيادي في داعش نفذ هجمات على مواطنين في بابل

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس، تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على إرهابي نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة في بابل.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة.

وأضاف البيان أنه "بعد التحقيق معه اعترف صراحة انه ينتمي لعصابات داعش الإرهابي وكان يشغل منصب آمر مفرزة مايسمى كتيبة الفتح المبين قاطع البراء وهو من الأهداف المهمة"، مشيرا إلى أنه "تم القبض عليه في منطقة الرضوانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".

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