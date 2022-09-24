القبض على قتلة شقيق ناشط مدني وعمه واصابة 8 اشخاص بحادث سير في بابل

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم السبت، إلقاء القبض على قتلة شقيق ناشط مدني وعمه واصابة شخص ثالث بجروح في العاصمة بغداد فيما اصيب ثمانية اشخاص بجروح في حادث سير بمحافظة بابل.

وقالت القيادة في بيان ان قوات الشرطة، شعبة مكافحة إجرام قضاء القاسم بالاشتراك مع مفارز قسم إستخبارات القضاء ، وبالتنسيق والتعاون مع العيون الساهرة من شعبة مكافحة إجرام الكاظمية بالعاصمة بغداد ، تمكنت وبجهود حثيثة من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة وهما متهمان إثنان في أحد مناطق العاصمة ، وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل .

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن الملقى القبض عليهم هم متهمان بقتل شقيق الناشط حسن عبيد في الحلة وعمه العام ٢٠٢١.

وتشير المعلومات إلى أنه اليوم ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوة من مكافحة اجرام الكاظمية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات الامن السياحي من اعتقالهم اثناء تواجدهم في أحد فنادق مدينة الكاظمية.

وفي حادث آخر أُصيب (8) اشخاص بحادث مروري بين عجلتين على طريق مسيب – كربلاء ضمن حدود محافظة بابل، بحسب مصدر امني.