القبض على قتلة الملاكم "علي طاوة" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بإلقاء القبض، على قتلة ملاكم عراقي شاب معروف باسم "على طاوة" في منطقة الأعظمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من مكافحة إجرام بغداد، تمكنوا من إلقاء القبض على قتلة ملاكم في منطقة الأعظمية ببغداد، بعد أن قتلوه بدم بارد في 20 أيار الماضي"، دون أن يدلي بتفاصيل عن عملية الاعتقال وعدد المعتقلين.

وكان مصدر، أمني، قد أخبر وكالة شفق نيوز، بتاريخ 20 أيار الماضي، إن شاباً يلقب بـ (علي طاوة) فقد حياته في ساعة متقدمة من ليل أمس، نتيجة تعرضه لإطلاق نار ضمن شارع 20 في منطقة الاعظمية، مبينا أن رصاصة استقرت في رأس الشاب.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، الذي لم تعرف اسبابه بعد إن كانت مشاجرة أم هجوم مسلح.