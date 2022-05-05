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القبض على قاتل مواطن أثناء خروجه من محكمة تحقيق الشطرة

Category: أمـن

Date: 2022-05-05T11:52:06+0000
القبض على قاتل مواطن أثناء خروجه من محكمة تحقيق الشطرة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس، القبض على منفذ جريمة اغتيال مواطن أثناء خروجه من محكمة تحقيق الشطرة في ذي قار.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية والعاملة بمحافظة ذي قار تمكنت من إلقاء القبض على المتهم(م ع  د) المطلوب وفق أحكام المادة (٤) من قانون الإرهاب والمشترك بقضية المجنى عليه (ا. ر. ح ) الذي تم اغتياله أثناء خروجه من محكمة تحقيق قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.

وأشار إلى انه تم ضبط سلاح الجريمة نوع بندقية كلاشنكوف، لافتا الى ان السبب من وراء  هذه الجريمة خلافات عشائرية بين الطرفين.

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