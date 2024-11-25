القبض على قاتل محكوم بالإعدام غيابياً في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على قاتل محكوم بالإعدام غيابياً لقتله مواطناً في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات "خلية الصقور الاستخبارية" من إلقاء القبض على محكوم هارب صادر بحقه حكم قضائي غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وبين أن المعتقل قام بقتل مواطن في محافظة ديالى بوقت سابق، وتم تسليمه إلى الجهات المعنية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.