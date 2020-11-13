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القبض على قاتل لواء متقاعد بوزارة الداخلية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T10:29:00+0000
القبض على قاتل لواء متقاعد بوزارة الداخلية في بغداد

شفق نيوز/ القت السلطات الامنية القبض على شخص متهم بقتل ضابط متقاعد برتبة لواء بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد.

وقالت مكافحة اجرام بغداد/مكتب اجرام المنصور في بيان اليوم الجمعة إنها القت القبض على قاتل اللواء المتقاعد هاشم ادريس والذي عثر على جثته داخل منزله ضمن شارع الاميرات في منطقة المنصور.

واوضح البيان انه بعد التحقيق اتضح ان القتل كان بدافع السرقة.

وكان مصدر امني مسؤول قد افاد في (10 من شهر تشرين الأول الماضي)، لوكالة شفق نيوز بالعثور على جثة اللواء المتقاعد "هاشم نعمة الياسري" مقتولا داخل منزله ضمن شارع الاميرات في منطقة المنصور، مشيرا الى سرقة عجلة القتيل، والعثور عليها ضمن منطقة اليرموك في بغداد، مضيفا ان اللواء كان يعمل سابقا معاون مدير الاحوال المدنية، وتقاعد خلال مدة وزير الداخلية الاسبق محمد سالم الغبان.

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