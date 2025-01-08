القبض على قاتل في بابل واعتقال عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية بأربيل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص قتل شاباً طعناً بالسكين وسط المحافظة، فيما اعتقلت شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية.

وذكر المكتب الإعلامي لشرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المفارز ألقت القبض على شخص متهم بقتل آخر طعناً بالسكين إثر مشاجرة نشبت بينهما في أحد أحياء مدينة الحلة، مركز المحافظة.

وأكد أن عملية القبض تمت بسرعة قياسية فور ورود البلاغ، وذلك بفضل جهود مفارز مركز شرطة سيف سعد التابع لقسم شرطة الأقضية، بالتعاون مع مفرزة من مديرية الاستخبارات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

بدورها أفادت مديرية شرطة أربيل بإلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة أشخاص وهم (أ. ح. س) و(أ. ح. م) و(ع. م. ر) و(د. م. ح) و(س. ك) بتهمة سرقة الدراجات النارية وتعاطي المخدرات.

واعترف المتهمون، وهم أربعة رجال وامرأة، باستخدام الأموال التي حصلوا عليها من سرقة الدراجات النارية في تعاطي المخدرات وجرائم أخرى، كما اعترفوا بترك المرأة في مكان وإغلاق الباب عليها، فهرعت الشرطة إلى المكان وأنقذت المرأة.