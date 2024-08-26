القبض على قاتل مطرب شاب وبحوزته مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقاء القبض على قاتل الفنان العراقي "براق المهنا" وبحوزته مخدرات في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية القت القبض على المتهم والقاتل الرئيسي للفنان (براق المهنا) خلال مداهمة أحد المنازل التي يتواجد فيها ضمن منطقة حي الجهاد في بغداد.

وأشار المصدر، إلى أن القوة ضبطت داخل المنزل مادة الكريستال المخدرة، وميزان الكتروني لوزن المخدرات فضلا عن قصبتين للتعاطي.

وبين المصدر، أنه تم القبض على شخصين كانا من أصحاب المنزل كانا يخفيان المتهم.

والخميس الماضي، قتل الفنان براق المهنا، بهجوم مسلح شنه شقيق زوجته في منطقة الزعفرانية ببغداد، وفق مصدر أمني.

واشتهر براق مهنا بشكل كبير في الأوساط العراقية بعد أن انتشر قبل عدة سنوات مقطع فيديو له عندما كان طفلاً صغيراً يؤدي أغنية "يا حريمة" للمطرب الشهير حسين نعمة.