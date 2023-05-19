القبض على قاتل ضابط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بتهمة قتل ضابط في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مفارز الفوج الثاني التابعة الى اللواء الثاني فرقة الرد السريع، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، وقيادة شرطة محافظة الديوانية تمكنت من القبض على متهم وفق أحكام قضائية مختلفة منها 4 / إرهاب، و 406 ق ع بقتل النقيب (علي حسين علي الطويل) أحد ضباط فرقة الرد السريع في محافظة ميسان مع مجموعة في العام 2021.

ووفقا للبيان فإنه نتيجة الجهود الاستخبارية الدقيقة تم إلقاء القبض عليه وتسليمه الى جهة الطلب أصوليا.