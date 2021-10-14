القبض على قاتل "تاجر سيارات" بعد دقائق من الجريمة في كركوك.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، بأن قوة أمنية القت القبض على شخص قتل تاجر سيارات بعد دقائق من تنفيذه الجريمة باحدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً يدعى (ع، ر،ر) تولد ١٩٨٠ ، أقدم على قتل المجنى عليه وهو تاجر سيارات يدعى ( محمد موسى امرلي ) تولد ١٩٨٢ في شارع المطار بمحافظة كركوك"، مبيناً أن "قوة من مركز تسعين تمكنت من القبض على القاتل بعد دقائق من وقوع الجريمة، في اسرع عملية كشف لجريمة قتل في المدينة".

وأوضح أن "القوة الامنية تمكنت من كشف الجريمة خلال دقائق من وقوعها"، موضحاً أنه "بعد اعتراف القاتل، وتم اخراج جثة المجنى عليه من بئر تصريف مياه صحية من احدى المزارع داخل كركوك، وتم توقيفه وفق المادة ٤٠٦/ق . ع".