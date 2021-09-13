القبض على قاتل بعد اشتباك مع قوة امنية في الموصل

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة نينوى، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بالقتل بعد اشتباكه مع القوة الامنية التي لاحقته.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مكتب مكافحة اجرام تلعفر، تلقى إبلاغاً بحصول مشاجرة واطلاق نار من قبل شخص على مجموعة من المواطنين، مما ادى الى مقتل أحدهم وإصابة ستة آخرين.

وبينت انه بعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، وتم القاء القبض على المجرم (ع. ف. م. م) خلال ساعتين بعد قيامه باطلاق العيارات النارية.

واضافت ان الضحية توفي بعد نقله الى المستشفى متأثرا بجراحه، فيما أصيب الستة الآخرين اصابات خطيرة، مبينة انه تم ضبط مسدس نوع (Viking) عيار ٩ ملم بحوزة المتهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ \ أ \ ١ ق ع.

واشارت الى ان المتهم قاوم المفرزة التي نفذت أمر القبض من خلال الرمي باتجاهها في حي الطليعة التابع لقضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.