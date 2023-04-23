القبض على قاتل "المسحرجي" في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم السبت، القبض على مرتكب جريمة مقتل شاب يعمل على إيقاظ الناس للسحور طيلة ليالي شهر رمضان المبارك "مسحرجي" خلال أقل من 48 ساعة من ارتكابه الجريمة ضمن منطقة الوردية بمدينة الحلة عاصمة محافظة بابل.

وأضافت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "فريق العمل الذي شُكل بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري، وضم مركز شرطة حي بابل ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، تمكن بعد التحري وجمع المعلومات من إلقاء القبض على الجاني في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون مع استخبارات وقيادة شرطة كربلاء وبالتنسيق مع السلطة القضائية".

وأكدت القيادة، اقتياد المتهم الى محافظة بابل وإيداعه التوقيف اصولياً لإكمال إجراءات التحقيق ومعرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة".