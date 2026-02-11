القبض على قاتل "الدعلج" في ميسان

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على المتهم بقتل حسين العلاق الملقب بـ"الدعلج" القيادي في "سرايا السلام"، الجناح العسكري لزعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، وذلك بعد نحو شهر من الحادثة التي وقعت في مدينة العمارة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "خلية الصقور الاستخبارية، وبالتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، تمكنت من الإطاحة بقاتل القيادي في سرايا السلام حسين العلاق، عقب عمليات متابعة دقيقة وجمع معلومات مكثفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

يذكر أنه في 2 كانون الثاني/ يناير 2026 فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم على"الدعلج" في منطقة حي المعلمين وسط العمارة مركز المحافظة، وأردوه قتيلاً.

وأثارت الحادثة في حينها توتراً أمنياً في مدينة العمارة حيث أقدم عناصر من سرايا السلام، على حرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير، على خلفية مقتل بـ"الدعلج".

وبعد ذلك، فرضت قوات الأمن حظراً للتجوال في العمارة، وقطعت بعض الطرق الرئيسة للسيطرة على الوضع.

ووفق المصدر، فإن "المجنى عليه مطلوب للقضاء بعدة جرائم أبرزها اتهامه بقضية مقتل القيادي في عصائب أهل الحق (وسام العلياوي) قبل سنوات".

وكانت حركة عصائب أهل الحق (الجناح العسكري التابع لقيس الخزعلي)، قد أعلنت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مقتل مدير مكتبها في محافظة ميسان "وسام العلياوي" وشقيقه "عصام"، جراء هجوم مسلح على مقرها بالمحافظة.