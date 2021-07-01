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القبض على أفراد "شبكة إرهابية" للدعم اللوجستي في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-07-01T10:17:42+0000
القبض على أفراد "شبكة إرهابية" للدعم اللوجستي في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن القبض على "شبكة ارهابية" للدعم اللوجستي في محافظة كركوك.

وقالت في بيان اوردته إلى وكالة شفق نيوز، خلية الاعلام الامني ، إن "معلومات مؤكدة أفادت بوجود مجموعة من الاهداف الارهابية في محافظة كركوك"،  مبينة أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخليةالقت القبض على شبكة ارهابية مكونة من ستة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الارهابي".

وأوضحت أن المعتقلين "عملوا ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للاوكار الإرهابية، واشتركوا بعمليات إرهابية حسب ما اشرت من معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم بوقت سابق من العناصر الإرهابية"، مشيراً إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".

يشار إلى أن قوة من الجيش العراقي صدت، فجر اليوم، هجوماً نفذته مجموعة "ارهابية" تابعة الى تنظيم "داعش" في قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

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