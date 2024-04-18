القبض على عوائل باكستانية "مخالفة" من 110 أفراد في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالقبض على عوائل باكستانية "مخالفة للإقامة" من 110 أفراد بينهم نساء وأطفال في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بتشكيل فريق عمل من قبل قسم شرطة الشعب ومركز شرطة سبع قصور والشرطة الاتحادية لواء 20 والأمن الوطني واستخبارات والنجدة للقبض على متهمين باكستانيين يمارسون التسول ومخالفين لقانون الإقامة.

وبين المصدر، أن القوة الأمنية المشتركة تمكنت ليلة أمس من القبض على 52 رجلاً، و33 إمرأة و 25 طفلاً .

وأشار إلى أن عددهم المعتقلين الكلي بلغ 110 أفراد، جميعهم يحملون الجنسية الباكستانية، وسيتم إرسالهم إلى مديرية الاقامة وتسليمهم أصوليا.