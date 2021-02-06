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القبض على عنصرين من "داعش" شاركا بهجوم خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-02-06T10:06:47+0000
القبض على عنصرين من "داعش" شاركا بهجوم خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بالقبض على عنصرين من تنظيم "داعش" كان لهما دوراً في هجوم مسلح راح ضحيته خمسة من مقاتلي الحشد الشعبي الثلاثاء الماضي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية القت القبض، اليوم، على اثنين من عناصر داعش"ن مبيناً أن "العنصرين كان لهما دوراً في الهجوم الذي حدث بمنطقة نفط خانه بقضاء خانقين وراح ضحيته 5 من مقاتلي الحشد".

وشرع الحشد الشعبي صباح الثالث من شباط الحالي، بعملية أمنية "واسعة" في مناطق "نفط خانة" التابعة لقضاء خانقين شرقي محافظة ديالى، وذلك ردا على الهجوم الذين شنه تنظيم داعش.

وسقط خمسة مقاتلين من الحشد الثلاثاء 2 شباط الحالي، ضحايا بكمين نصبه عناصر التنظيم المتشدد في قرية "عين السمك" في "نفط خانة".

وزاد التنظيم من هجماته المسلحة مؤخرا في مناطق كانت خاضعة لسيطرته ابان اجتياحه لمساحات تُقدر بثلثي العراق أواسط العام 2014.

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