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القبض على عناصر يعملون في "جيش دابق" بنينوى

Category: أمـن

Date: 2021-01-18T07:13:42+0000
القبض على عناصر يعملون في "جيش دابق" بنينوى

شفق نيوز/ تمكنت مفارز تابعة لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، من إلقاء القبض على عدد من عناصر "جيش دابق" في محافظة نينوى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 9 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب) بانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأضاف البيان؛ أن العناصر الملقى القبض عليهم يعملون "بما يسمى جيش دابق والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند وعين جالوت تحت كنى وأسماء مختلفة، فضلاً عن عمل أحدهم في ما يسمى الاعلام العسكري والمكنى أبو مريم".

واشار إلى أن عمليات إلقاء القبض تمت بمناطق متفرقة من جانبي الموصل الأيمن والايسر وكذلك مركز المحافظة، لافتا إلى أنه تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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