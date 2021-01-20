القبض على عناصر "بارزين" في تنظيم داعش بكركوك وديالى

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية يوم الاربعاء عن القاء القبض على ثلاثة من "الارهابيين" البارزين في تنظيم داعش بمحافظتي ديالى وكركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية في بيان اليوم إن مفارزها "تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بارزين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لداعش حيث تسنم الارهابي الاول المكنى طارق منصب مايسمى عنصر استخبارات ومن ثم احد عناصر ديوان الحسبة ، فيما عمل الاهاربي الثاني المكنى سعد بما يسمى ديوان الجند وكان المسؤول عن توزيع الماء على نقاط واوكار داعش المتواجدة في ناحية الرياض انذاك واعترف بإشتراكة بثلاث غزوات داعشية عام ٢٠١٤ ضد القوات الامنية ، فضلاً عن عمل الارهابي الثالث والمكنى حسام بمايسمى الشرطة الاسلامية واعترف بإشتراكه بنصب السيطرات الاجرامية ضمن ناحية الزاب" .

واضاف البيان انه تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وترديدهم البيعة ضمن التنظيم عام ٢٠١٤ واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

وفي السياق قال الامن الوطني في بيان انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القانونية، تمكنت مفارزه في محافظة ديالى بالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين وبمشاركة القوة الماسكة للارض من نصب كمين محكم افضى الى اعتقال احد مسؤولي تمويل مضافات ما يعرف بقاطع ديالى التابع لداعش، مشيرة الى انه "اعترف اثناء التحقيق الاولي بوجود مضافة تحت الارض في منطقة بهرز تحتوي على مواد غذائية ولوجستية."

وقد جرى تدوين اقواله اصوليا واحالته الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وفقا للبيان.