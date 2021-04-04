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القبض على عصابة "مراهقين" للسرقة في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-04-04T14:10:03+0000
القبض على عصابة "مراهقين" للسرقة في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بإلقاء القبض على ثلاثة أحداث بعد ساعات من قيامهم بسرقة إحدى الشقق السكنية في مدينة الموصل.

وقال المصدر لمراسل شفق نيوز، إن "إبلاغ ورد بحصول عملية سرقة لشقة في مجمع (صلة الأرحام) السكني الواقع في الجانب الايسر لمدينة الموصل، وعلى الفور قامت شعبة ابي تمام التابعة لمكافحة اجرام نينوى بتشكيل فريق عمل، وبعد جمع المعلومات توصل الفريق إلى خيوط الجريمة".

وأضاف أن "فريق العمل تمكن بعد سبع ساعات من وقوع الجريمة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين احداث لا تتجاوز اعمارهم 18 عاماً، واعترفوا أثناء التحقيق بسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية، كما اعترفوا بتنفيذ عملية سرقة ثانية في وقت سابق".

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