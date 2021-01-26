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القبض على عصابة مخدرات بينهم امرأة شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-26T10:44:06+0000
القبض على عصابة مخدرات بينهم امرأة شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عصابة لترويج المخدرات من بين أفرادها امرأة، شرقي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من الفوج الثالث في اللواء الرابع من الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع مفرزة من مكافحة مخدرات منطقة المعامل شرقي بغداد، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة اشخاص بينهم امرأة يتجارون بالمواد المخدرة.

وبين أنه تم ضبط نصف كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة وبايبات للتعاطي بحوزة العصابة، مشيرا الى تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.

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