شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، إلقاء القبض على عصابة متخصصة بالاتجار بالبشر في بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد عالي المستوى، تمكنت مفارز مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية وبعد استحصال الموافقات الأصولية من القاء القبض على عصابة متخصصة بالاتجار بالبشر مكونة من ثلاثة متهمين في جانب الكرخ ببغداد".

وأوضحت، أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (6) الاتجار بالبشر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".