القبض على عصابة "خطرة" سرقت 89 جهاز "موبايل" في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، القبض على عصابة "خطرة" تمتهن السرقة بحوزتها 89 جهاز موبايل في ديالى.

وذكر بيان للوكالة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات عن تعرض عدد من المحال التجارية لبيع اجهزة (الموبايلات) للسرقة في محافظة ديالى تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالتنا، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري تم التوصل لمعلومات عن وجود عصابة مكونة من (4) متهمين تقوم بعمليات السرقة في عدد من مناطق محافظة ديالى".

وأوضحت، أنه "نتيجة للمتابعة المستمرة من قبل الفريق المختص في وكالة الاستخبارات تم القبض على أحد أفراد هذه العصابة ومن خلال التحقيقات اعترف بعمليات سرقة لعدد من المحال وبالاشتراك مع 3 اخرين".

وبدلالة المتهم تم ضبط (89) جهاز موبايل قام أفراد العصابة بسرقتها كانت مخبأة داخل عجلة تابعة لهم وبعد استحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض على المتهمين الآخرين واحالتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وفقا للبيان.