القبض على عصابة تضم نساء سرقت ملياراً و350 مليون دينار في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الاثنين، عن القاء القبض على عصابة تضم رجالاً ونساء سطت على أحد المصارف وسرقت ملياراً و350 مليون دينار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت إبلاغاً عن حصول سرقة من مصرف استثماري يقع في إحدى الكليات الأهلية ببغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل ومن خلال جمع المعلومات واتخاذ الاجراءات الاصولية في محل الحادث تم التعرف على المتهم (م. ز. أ)، خلال 24 ساعة من تنفيذ الجريمة.

وبينت أنه عن طريق المتهم تم الاستدلال على باقي افراد العصابة والقاء القبض عليهم جميعاً والعثور على المبلغ المسروق كاملاً، مشيرة إلى إحالة الاوراق التحقيقية الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.