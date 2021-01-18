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القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وضبط أسلحة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-18T08:23:32+0000
القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وضبط أسلحة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات، وآخرين متهمين بجرائم القتل والسرقة، فيما ضبطت أسلحة مختلفة، في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ، ألقت القبض على متهمين اثنين بعد توفر معلومات عن ارتكابهما جريمة قتل شخص بإطلاق النار على رأسه بواسطة مسدس في منطقة الفضل ببغداد عام 2017.

وبينت أن المتهمين اعترفا بالجريمة وتم تدوين اقوالهما وتصديقها قضائيا وتوقيفهما وفق احكام المادة 406 ق.ع.

وأشارت إلى أن مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ 20 الف دولار من دار أحد المواطنين وتم توقيف المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة 444 ق.ع.

وعلى صعيد متصل، ألقت مفارز مديرية استخبارات بغداد القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يتاجرون بالمخدرات وضبطت بحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي داخل دراجتهم النارية نوع (تكتك).

وتابعت بأن مفارز الاستخبارات وضمن حملة مصادرة السلاح غير المرخص، نفذت عملية أمنية جنوبي بغداد أسفرت عن ضبط ثلاث بنادق نوع كلاشنكوف ومسدسين ومخازن مع اطلاقاتها.

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