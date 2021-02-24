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القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات غربي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-24T13:37:29+0000
القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات غربي بغداد

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وضبط كمية منها بحوزتهم، غربي العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من جهاز الامن الوطني ألقت القبض على عصابة مؤلفة من شخصين في منطقة الشعلة غربي بغداد، وضبطت بحوزتهما 3 كغم من مادة الحشيش، و89 غراماً من مادة الكرستال، و2500 حبة مخدرة نوع كبتاغون، إضافة إلى أدوات تعاطي، وبندقية نوع (بمبكشن).

وأشار إلى أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية وبموافقات قضائية، مضيفاً أنه جرى تدوين أقوالهما أصولياً وإحالتهما إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

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